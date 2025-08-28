राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म, सभी संविदा शिक्षकों का एक ही होगा पदनाम

Rajasthan : संविदा शिक्षक नियमों के तहत अब विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक के पदनाम बदलकर एक ही पदनाम ‘शाला सहायक’ किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को प्रमुख शासन सचिव वित्त के कक्ष में सचिव स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव विधि की ओर से नामित प्रतिनिधि, शासन सचिव (वित्त बजट), शासन सचिव (कार्मिक) और शासन सचिव (प्रारंभिक शिक्षा) मौजूद रहेंगे। बैठक का आयोजन सुबह 10.30 बजे किया जाएगा।