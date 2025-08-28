Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म, सभी संविदा शिक्षकों का एक ही होगा पदनाम

Rajasthan : राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म। सभी संविदा शिक्षकों का एक ही पदनाम होगा। पदनाम बदलकर एक ही पदनाम ‘शाला सहायक’ किया जाएगा। सचिव स्तरीय बैठक में आज अंतिम निर्णय होगा।

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 28, 2025

Rajasthan Government Schools Different Designations Abolished all contract teachers will have same designation Shala Sahayak
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : संविदा शिक्षक नियमों के तहत अब विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक के पदनाम बदलकर एक ही पदनाम ‘शाला सहायक’ किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को प्रमुख शासन सचिव वित्त के कक्ष में सचिव स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव विधि की ओर से नामित प्रतिनिधि, शासन सचिव (वित्त बजट), शासन सचिव (कार्मिक) और शासन सचिव (प्रारंभिक शिक्षा) मौजूद रहेंगे। बैठक का आयोजन सुबह 10.30 बजे किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने भेजा था प्रस्ताव

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पहले ही इन पदनामों को एकरूप बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। राजस्थान सिविल पोस्ट नियम 2022 में संविदा पर रखे जाने वाले शिक्षकों को अलग-अलग पदनामों जैसे विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक तथा कनिष्ठ शिक्षक के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन अब इन्हें ‘शाला सहायक’ नाम दिया जाएगा।

‘शाला सहायक’ पद को पे लेवल-5 में रखा जाएगा

प्रस्ताव के अनुसार ‘शाला सहायक’ पद को पे लेवल-5 में रखा जाएगा। 9 साल की सेवा के बाद प्रथम पदोन्नति पर वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड सेकंड (पे लेवल-8) और पुन: 9 साल बाद द्वितीय पदोन्नति पर वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड प्रथम (पे लेवल-10) पर पदोन्नति दी जाएगी।

28 Aug 2025 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म, सभी संविदा शिक्षकों का एक ही होगा पदनाम

