नए साल को लेकर एडवांस बुकिंग, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

शहर से करीब 19 किलोमीटर दूर स्थित रायसर डेजर्ट इन दिनों देशी-विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दोपहर बाद हल्की सर्दी के बीच धोरों पर मस्ती करते पर्यटक, ऊंट और जीप सफारी का आनंद लेते विदेशी मेहमान यहां का प्रमुख आकर्षण हैं। एक समय सीमित डेजर्ट कैंपों तक सिमटा यह क्षेत्र अब पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही कैंपों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार, ऊंट उत्सव के आयोजन के बाद रायसर डेजर्ट की पहचान मजबूत हुई है। अब यहां न सिर्फ बाहरी बल्कि स्थानीय पर्यटक भी छुट्टियों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नए साल को लेकर एडवांस बुकिंग जोरों पर है।