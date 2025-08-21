राजस्थान में जर्जर स्कूलों की सर्वे रिपोर्ट देख शिक्षा विभाग को आया पसीना, कहां से आएंगे ₹ 25 हजार करोड़

केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से नवीन भवनों के लिए सालाना बजट दिया जाता है। पुराने भवनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बजट में घोषणा करती है। बीते 10 साल की बात करें तो राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं। यह बजट भी किस्तों में आया है। इस हिसाब से तो आने वाले 60 साल में 25 हजार करोड़ रुपए का बजट स्कूलों की मरम्मत के लिए मिल पाएगा।