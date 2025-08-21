Rajasthan : बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, डिस्काम ने स्मार्ट मीटर गाइडलाइन में किया संशोधन

Smart Meter New Guidelines : स्मार्ट मीटर लगाने वाली अनुबंधित कंपनी की लापरवाही के चलते जयपुर डिस्कॉम को मीटर लगाने की गाइडलाइन बदलनी पड़ी है। डिस्कॉम ने गाइडलाइन में बदलाव कर साफ किया है कि नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में अब स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। जरूरत पड़ने पर मौजूदा (नॉन-स्मार्ट) मीटर भी लगाए जा सकेंगे। डिस्कॉम के अनुसार, स्मार्ट मीटर की कमी और लगाने में देरी की वजह से नए कनेक्शन जारी करने और खराब मीटर बदलने का काम अटक रहा था। कई जिलों से मिले फीडबैंक के आधार पर यह कदम उठाया गया है।