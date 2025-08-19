Food Security Scheme : राजस्थान में “गिव अप अभियान” की ऐतिहासिक सफलता, 27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से छोड़ी खाद्य सब्सिडी

Food Security Scheme : राजस्थान में गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता। प्रदेशभर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि असल हकदारों को NFSA में स्थान देने के लिए खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान 1 नवम्बर 2024 को शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है।