बढ़ती सर्दी व शीतलहर को देखते हुए राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश

फाइल फोटो पत्रिका
शीतलहर व बढ़ती हुई सर्दी के दृष्टिगत जयपुर जिले में संचालित समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में 5 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 10 जनवरी तक और 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अवकाश के आदेश जारी किये हैं।
मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर व बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए यह आदेश जारी किये गए हैं। अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा व समस्त स्टाफ के शिक्षक व कर्मचारी विद्यालय में उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही परीक्षाएं भी यथावत संचालित होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा जयपुर को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से जयपुर में राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेशों की अवहेलना होने की स्थिति में संबंधित राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग