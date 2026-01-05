5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

बढ़ती सर्दी व शीतलहर को देखते हुए राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जारी किये आदेश 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 10 जनवरी तक अवकाश, वहीं 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Jan 05, 2026

Rajasthan Baran district up to class 12th all schools remain closed today Due to severe cold wave

फाइल फोटो पत्रिका

शीतलहर व बढ़ती हुई सर्दी के दृष्टिगत जयपुर जिले में संचालित समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में 5 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 10 जनवरी तक और 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अवकाश के आदेश जारी किये हैं।

मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर व बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए यह आदेश जारी किये गए हैं। अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा व समस्त स्टाफ के शिक्षक व कर्मचारी विद्यालय में उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही परीक्षाएं भी यथावत संचालित होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा जयपुर को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से जयपुर में राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेशों की अवहेलना होने की स्थिति में संबंधित राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के​ प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बढ़ती सर्दी व शीतलहर को देखते हुए राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan School Holidays: राजस्थान में इन 13 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, जानें कहां कब तक स्कूल बंद

school-Holiday
जयपुर

राजस्थान के लिए खास रहेगा वर्ष 2026, ये नई रेल लाइन और हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े काम होंगे पूरे

rail road project
Patrika Special News

आपकी बात: दहेज हत्या की रोकथाम के लिए सामाजिक स्तर पर कैसे प्रयास हों?

ओपिनियन

Army Day Parade: सेना दिवस को लेकर राजधानी जयपुर में तीन रिहर्सल परेड, तैयारियां जोरों पर

Army Day
जयपुर

Rajasthan DigiFest : जयपुर में बोलीं स्मृति ईरानी- हार ने लिखी मेरी किस्मत, वहीं से बदली जिंदगी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.