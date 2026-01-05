बढ़ती सर्दी व शीतलहर को देखते हुए राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा जयपुर को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से जयपुर में राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेशों की अवहेलना होने की स्थिति में संबंधित राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के​ प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।