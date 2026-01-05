Rajasthan DigiFest : जयपुर में बोलीं स्मृति ईरानी- हार ने लिखी मेरी किस्मत, वहीं से बदली जिंदगी

स्मृति ईरानी ने भारत में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की नौ करोड़ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नए भारत की सशक्त और उजली तस्वीर पेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों का उद्देश्य एक लाख महिलाओं को सशक्त बनाना, 300 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और 100 मिलियन डॉलर से अधिक का फंड बनाना है। ये पहले महिलाओं के उद्यमिता इकोसिस्टम को मजबूत करने, अवसरों, पूंजी और मेंटरशिप तक पहुंच सुनिश्चित करने की लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।