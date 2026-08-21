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स्मृति ईरानी

<strong>स्मृति ज़ुबिन ईरानी</strong> का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में ही शिक्षा ग्रहण की। वे सौंदर्य प्रसाधनों के प्रचार से लेकर मिस इंडिया प्रतियोगिता की प्रतिभागी भी बनीं। मॉडलिंग में प्रवेश करने से पहले, वह मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस और क्लीनर के पद पर कार्य कर चुकी हैं। बाद में&nbsp;स्मृति ईरानी मुंबई चली आयीं, जहां उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक &lsquo;क्यूंकि सास भी कभी बहू थी&rsquo; में &lsquo;तुलसी&rsquo; का केन्द्रीय किरदार निभाया और चर्चित हुईं। उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था और सौंदर्य प्रसाधन के प्रचार करने लगी थी। रूढ़ीवादी पंजाबी-बंगाली परिवार की तीन बेटियों में से एक स्मृति ने सारी बंदिशें तोड़कर ग्लैमर जगत में कदम रखा। उन्होंने 1998 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन फाइनल तक मुकाम नहीं बना पाईं। इसके बाद स्मृति ने मुंबई जाकर अभिनय के जरिए अपनी किस्मत बनाई।

जब स्मृति ईरानी ने मांग लिया था नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, इसके लिए अनशन करने की दे दी थी धम्की

राष्ट्रीय

Smriti Irani comback in BJP Nitin Nabin New Team

2027 UP चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी, क्यों मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?

राष्ट्रीय

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राष्ट्रीय

Rajasthan DigiFest : जयपुर में बोलीं स्मृति ईरानी- हार ने लिखी मेरी किस्मत, वहीं से बदली जिंदगी

जयपुर

जयपुर

कैप्टन, खिलाड़ी और राजनीति…बीकानेर में क्या बोल गईं स्मृति इरानी, जो संकेत खोजने में लगे दिग्गज

बीकानेर

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