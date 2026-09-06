Balrampur News: मध्यप्रदेश से ज्वेलरी चोरी कर फरार उत्तर प्रदेश की 2 युवतियां छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार, भागने वाली थीं झारखंड

राजपुर। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेवर चोरी (Jewellery theft) कर फरार हुईं 2 युवतियों को बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अंबिकापुर से राजपुर थाना क्षेत्र में पहुंची थीं। वे रामानुजगंज होते हुए झारखंड की ओर भागने की फिराक में थीं। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गईं। सूचना पर शहडोल पुलिस यहां पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर ले गई। दोनों युवतियां एक घर में काम करती थीं, जब मकान मालकिन अपना इलाज कराने अस्पताल गई तो वे उसकी सोने की चेन और पायल लेकर फरार हो गई थीं।