Political News: कांग्रेसी नेता नीरज तिवारी बोले- हेलीकॉप्टर नहीं, CM सडक़ मार्ग से आते तो दिखती बलरामपुर जिले की जमीनी हकीकत

राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्रा में आयोजित शिव महापुराण कथा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai) शामिल हुए। इधर राजपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम यदि हेलीकॉप्टर के बजाय सडक़ मार्ग से आते तो बलरामपुर जिले में विकास की जमीनी हकीकत दिखती। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले के एनएच-343 की स्थिति लंबे समय से दयनीय है। सडक़ पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं। पुल-पुलियों की हालत खराब है, बावजूद इसके पुलियों पर बने गड्ढों को भरने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं की जा रही है। बारिश के दिनों में सडक़ पर कीचड़ और पानी के कारण जाम जैसी स्थिति निर्मित हो रही है तथा वाहन मिट्टी में धंस रहे हैं।