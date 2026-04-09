CM in Kisan Sammelan: लुंड्रा में किसान सम्मेलन में शामिल हुए CM विष्णु देव, कहा- भाजपा सरकार ने की किसानों की चिंता, कांग्रेस पर कसा तंज

अंबिकापुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM in Kisan Sammelan) गुरुवार को सरगुजा जिले के लुंड्रा स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने 281.96 करोड के विकास कार्यों का लोकार्पण व 253 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने बताया कि 12-13 साल बाद कोई मुख्यमंत्री यहां आया है। इससे पूर्व चाऊर वाले बाबा के नाम से विख्यात डॉ. रमन सिंह आए थे। आज मैं यहां आया हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है।