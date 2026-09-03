Balrampur News: शिक्षक को हटाए जाने के विरोध में जेन अल्फा सडक़ पर, 27 ने स्कूल जाना छोड़ा, बोले- अच्छा पढ़ाते थे, क्यों हटाया?

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक अंतर्गत 2 स्कूलों (Balrampur Schools) में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों व छात्र-छात्राओं में नाराजगी देखी जा रही है। ग्राम मूरकौल हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी (Shortage of Teachers) से जहां छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं ग्राम भरुहीबांस मिडिल स्कूल में शिक्षक मनोज गुप्ता को हटाए जाने के विरोध में 27 छात्र-छात्राओं (जेन अल्फा) ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। विद्यार्थी स्कूल के बाहर सडक़ किनारे टेंट लगाकर बैठे हैं। दोनों मामलों में विद्यार्थियों और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द दोनों मांगों पर उचित निर्णय लेने कहा है, ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कलेक्टोरेट घेराव की चेतावनी दी है।