Alwar: अलवर में कल CM भजनलाल का रोड शो, जगन्नाथ मंदिर से होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री के रोड शो को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोड शो के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात को लेकर भी इंतजाम किए जाएंगे। रास्ते में नीचे लटके होर्डिंग और बैनर हटाए जाएंगे, ताकि मुख्यमंत्री के काफिले के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। जरूरत के अनुसार रोड शो के कुछ स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की जा सकती है। पुलिस की ओर से मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है।