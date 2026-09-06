Alwar: अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में मुद्दे और समस्याएं वही, समाधान का इंतजार

अलवर नगर निगम चुनाव का माहौल है और शहर के 65 वार्डों में प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चुनावी चर्चा में इस बार भी शहर की मूलभूत सुविधाएं सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हैं। सड़क, सीवर, सफाई, पेयजल और रोड लाइट जैसी समस्याएं अलग-अलग इलाकों में लोगों को परेशान कर रही हैं। इसके अलावा पार्किंग, अतिक्रमण, निराश्रित पशु और आवारा कुत्तों की समस्या भी लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है।