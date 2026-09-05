Alwar : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टला, चलते ट्रेलर के अगले टायर में लगी आग, यातायात हुआ प्रभावित

बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के शीतल निवासी चालक खुर्शीद खाली ट्रेलर लेकर अजमेर के किशनगढ़ पत्थर लोड़ करने जा रहा था। शनिवार तड़के करीब 3.45 बजे रैणी थाना क्षेत्र के चैनल नम्बर 138 पर अचानक आग लग गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण टायर गर्म होना, शाॅर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। घटना में चालक के सुरक्षित बचने से बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों में आग लगने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं।