Narayanpur: अघोषित बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, देर रात बिजली दफ्तर पहुंचे 

दफ्तर पहुंचे ग्रामीणों ने वहां मौजूद अधिकारियों के सामने अपनी भड़ास निकाली। लोगों का साफ कहना था कि विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के जब चाहे तब सप्लाई बंद कर देता है। इस अघोषित कटौती ने सबसे ज्यादा चोट किसानों पर की है। इस समय खेतों में फसलों को पानी की सख्त जरूरत है। सिंचाई के लिए किसानों को नलकूप चलाने होते हैं, लेकिन पर्याप्त और स्थिर बिजली न मिलने के कारण पंप नहीं चल पा रहे हैं। किसानों को डर सता रहा है कि अगर समय पर सिंचाई नहीं हुई, तो उनकी महीनों की मेहनत और लाखों रुपये की फसल सूख कर बर्बाद हो जाएगी।