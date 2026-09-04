Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के 36 उम्मीदवार करोड़पति, 95 लखपति

सबसे अधिक संपत्ति वाले महिला उम्मीदवारों में वार्ड 34 से कांग्रेस प्रत्याशी ममता सैनी शामिल हैं। उनके पास करीब 30 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है। इसके बाद वार्ड सात से भाजपा प्रत्याशी सुमनलता के पास करीब 24 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वार्ड 36 से भाजपा प्रत्याशी अपूर्वा शर्मा के पास करीब 20 करोड़ रुपए और इसी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी रिंकल गर्ग के पास करीब 19 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वार्ड 39 से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा के पास करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है।