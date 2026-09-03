Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव; 6 निर्दलीयों ने नाम वापस लिया, 440 प्रत्याशी मैदान में

नगर निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका कई वार्डों में अहम मानी जा रही है। प्रमुख राजनीतिक दल भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि उन्हें चुनाव मैदान से हटने के लिए मनाया जा सके और अपने प्रत्याशियों की राह आसान की जा सके। वहीं कुछ वार्डों में राजनीतिक दलों की रणनीति अलग है और निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन भी दिया जा रहा है, ताकि विपक्षी प्रत्याशियों के वोटों पर असर पड़ सके।