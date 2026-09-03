Alwar: अलवर रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर में रेलवे जंक्शन से कुछ दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों और अन्य थानों की मदद से उसकी पहचान कराने के प्रयास कर रही है।
हरे रंग की शर्ट और काले रंग का लोअर
जीआरपी थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एएसआई) रमेश चंद्र ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां व्यक्ति मृत अवस्था में मिला।
पुलिस के अनुसार मृतक ने हरे रंग की शर्ट और काले रंग का लोअर पहन रखा था। उसके पास से अभी तक ऐसा कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं मिली है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। इसके कारण पुलिस को मृतक की पहचान करने में परेशानी हो रही है।
पुलिस अब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अन्य थानों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि किसी गुमशुदगी या लापता व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर मृतक की पहचान हो सके।
फिलहाल यह भी साफ नहीं हो पाया है कि व्यक्ति किस ट्रेन की चपेट में आया और घटना किस समय हुई। पुलिस इस संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। रेलवे क्षेत्र और आसपास के लोगों से बातचीत कर घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
जीआरपी पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभिन्न माध्यमों से मृतक की पहचान कराने के प्रयास में जुटी हुई है।
अलवर रेलवे जंक्शन के पास हुई इस घटना के बाद आसपास के लोगों में भी चर्चा रही। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। मृतक की पहचान और घटना के समय से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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