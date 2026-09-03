Alwar: अलवर रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

अलवर शहर में रेलवे जंक्शन से कुछ दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों और अन्य थानों की मदद से उसकी पहचान कराने के प्रयास कर रही है।