3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

अलवर शहर में रेलवे जंक्शन से कुछ दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों और थानों की मदद से पहचान के प्रयास कर रही है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 03, 2026

train accident

मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर में रेलवे जंक्शन से कुछ दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों और अन्य थानों की मदद से उसकी पहचान कराने के प्रयास कर रही है।

हरे रंग की शर्ट और काले रंग का लोअर

जीआरपी थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एएसआई) रमेश चंद्र ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां व्यक्ति मृत अवस्था में मिला।

पुलिस के अनुसार मृतक ने हरे रंग की शर्ट और काले रंग का लोअर पहन रखा था। उसके पास से अभी तक ऐसा कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं मिली है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। इसके कारण पुलिस को मृतक की पहचान करने में परेशानी हो रही है।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस अब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अन्य थानों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि किसी गुमशुदगी या लापता व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर मृतक की पहचान हो सके।

फिलहाल यह भी साफ नहीं हो पाया है कि व्यक्ति किस ट्रेन की चपेट में आया और घटना किस समय हुई। पुलिस इस संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। रेलवे क्षेत्र और आसपास के लोगों से बातचीत कर घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।


जीआरपी पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभिन्न माध्यमों से मृतक की पहचान कराने के प्रयास में जुटी हुई है।

अलवर रेलवे जंक्शन के पास हुई इस घटना के बाद आसपास के लोगों में भी चर्चा रही। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। मृतक की पहचान और घटना के समय से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

Alwar: रैणी के युवक से रिश्वत मांगने वाली महिला ASI को 3 साल की जेल

ये भी पढ़ें
woman asi lalita sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 01:43 pm

Published on:

03 Sept 2026 01:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: कांग्रेस प्रत्याशी पर केस था ही नहीं, फिर भी कर दिया पर्चा निरस्त – जूली

alwar election
अलवर

Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव; 6 निर्दलीयों ने नाम वापस लिया, 440 प्रत्याशी मैदान में

alwar nagar nigam election
अलवर

Rajasthan: साइबर ठगी से बचाव के लिए राजस्थान में चलेगा बड़ा जागरूकता अभियान

cyber fraud
अलवर

19 अगस्त को जमा होनी थी गाड़ी, फिर भी आचार संहिता में 11 दिन सरकारी वाहन दौड़ाते रहे अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर

alwar chief balbir chhillar
अलवर

राजस्थान में निकाय चुनाव के बीच निर्दलीय प्रत्याशी का पलटा भाग्य, वोटिंग से पहले ही मूलचंद की जीत पक्की

alwar bansur ward 15 election
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.