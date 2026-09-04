Alwar: अलवर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिवंगत नेता महेंद्र शास्त्री को दी श्रद्धांजलि

धनखड़ ने विद्याधर नगर में आयोजित उस सम्मेलन का भी जिक्र किया, जिसमें कांशीराम और आरिफ अनवर जैसे नेता शामिल हुए थे। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता की एक बड़ी मिसाल बताया। उनका कहना था कि अलग-अलग वर्गों और समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक न्याय की मांग को मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 25 वर्षों में OBC आरक्षण से समाज के कई वर्गों में बड़ा बदलाव आया है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। इस बदलाव के पीछे महेंद्र शास्त्री जैसे नेताओं का निष्ठावान संघर्ष और योगदान रहा है।