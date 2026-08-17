2027 UP चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी, क्यों मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?

2019 में उनकी लगातार सक्रियता का फायदा मिला। उन्होंने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया। ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। इस जीत के बाद बीजेपी में उनकी राजनीतिक हैसियत तेजी से बढ़ी और उन्हें पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिना जाने लगा। हालांकि, 2024 में अमेठी का चुनावी समीकरण बदल गया। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.67 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया।