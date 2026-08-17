‘अस्पताल में रातभर घूमते हैं अनजान लोग, हो सकता है हमला’, अनशन के बीच देवेंद्र महतो ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद लचर बताया। उन्होंने कहा कि रात में अनजान लोग अक्सर वार्ड के आसपास आते-जाते और घूमते रहते हैं और अस्पताल में आने-जाने वालों पर नजर रखने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछली रात वार्ड में मौजूद सभी लोग इस बात से डरे हुए थे कि कोई अंदर घुसकर हमला कर सकता है। छात्र नेता ने कहा कि छात्र आंदोलन अभी एक अहम और संवेदनशील मोड़ पर है। इसलिए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता और निगरानी जरूरी है।