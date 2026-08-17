विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग पर बड़ा दांव, PM मोदी बोले- टॉप-5 में हो भारतीय बैंक

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च-स्तरीय समिति अपनी सिफारिशों और सुझावों को अंतिम रूप देने के बाद सरकार 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक फैसले लागू करने की तैयारी करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी और युवाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। बैंकिंग सेक्टर पर केंद्र सरकार का फोकस पिछले एक दशक से रहा है। साल 2017 से पहले देश में कुल 27 सरकारी बैंक थे, जो विलय के बाद घटकर 12 रह गए।