17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग पर बड़ा दांव, PM मोदी बोले- टॉप-5 में हो भारतीय बैंक

Financial Sector Reforms: पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में देश के बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Aug 17, 2026

Banking Sector Reform

पीएम मोदी ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर कही बड़ी बात; photo source@ANI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखते हुए कहा कि अब हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि विश्व के टॉप-5 बैंकों में भारतीय बैंक भी हो। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अब केवल घरेलू प्रगति तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाना बेहद जरूरी है।

पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "हम उस दौर से गुजर रहे हैं, जहां देशवासियों को बड़ा सोचना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसमें बैंकिंग सेक्टर का अहम रोल रहा है। अब हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम एक भारतीय बैंक दुनिया के टॉप-5 बैंकों में अपनी जगह बनाए।"

वहीं, अब समय की मांग है कि दुनिया की टॉप-5 फार्मा कंपनियों में भी कम से कम एक भारतीय कंपनी हो। उन्होंने कहा कि यह देश के हर नागरिक और उद्योग जगत के सहयोग से संभव होगा, जो 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती देगा।

'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली में आयोजित 'PSB कॉन्फ्लुएंस 2026' में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की समीक्षा और सुधार के लिए एक हाई-लेवल कमेटी के गठन की घोषणा करेगी। वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के अनुकूल तैयार करना और उभरती आर्थिक जरूरतों के अनुसार नई रणनीतियां बनाना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च-स्तरीय समिति अपनी सिफारिशों और सुझावों को अंतिम रूप देने के बाद सरकार 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक फैसले लागू करने की तैयारी करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी और युवाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। बैंकिंग सेक्टर पर केंद्र सरकार का फोकस पिछले एक दशक से रहा है। साल 2017 से पहले देश में कुल 27 सरकारी बैंक थे, जो विलय के बाद घटकर 12 रह गए।

राम माधव की दोबारा बीजेपी में एंट्री, पिछली बार जम्मू-कश्मीर में NDA सरकार बनाने में निभाई थी अहम भूमिका

ये भी पढ़ें
BJP National Vice President

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2026 09:42 pm

Published on:

17 Aug 2026 09:41 pm

Hindi News / National News / विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग पर बड़ा दांव, PM मोदी बोले- टॉप-5 में हो भारतीय बैंक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JSSC CGL समेत सभी TDPL भर्तियां रद्द

JPSC-JSSC Protest news
राष्ट्रीय

'अस्पताल में रातभर घूमते हैं अनजान लोग, हो सकता है हमला', अनशन के बीच देवेंद्र महतो ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

Devendra Nath Mahto Police Manhandling Allegations.
राष्ट्रीय

2027 UP चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी, क्यों मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?

Smriti Irani, Smriti Irani BJP, Smriti Irani New Role, BJP New Team 2026, BJP National General Secretary, Nitin Nabin BJP Team, BJP Organisation Reshuffle, BJP UP Election 2027,
राष्ट्रीय

पिता की मौत का दर्द दिल में, फिर भी बच्चों के लिए बड़ा सपना, अब्दुल की बात सुनकर भावुक हुए अभिजीत दीपके

Sheikh Abdul Hafiz
कोलकाता

Surguja Double Murder: बेटे ने की माता-पिता की नृशंस हत्या, फिर बोरियों में लाश भरकर लगाने जा रहा था ठिकाने

Son murdered father-mother in Surguja
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.