CG News: छत्तीसगढ़ में इस मानसून 102.1 फीसदी औसत बारिश दर्ज

CG News: छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन में सामान्य से बेहतर वर्षा दर्ज की गई है। 1 जून से शुरू हुए इस वर्षा सत्र में अब तक राज्य का औसत वर्षा प्रतिशत पिछले 10 वर्षों के औसत के मुकाबले 102.1 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक औसतन 1155.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि पिछले एक दशक के आधार पर इस अवधि का सामान्य औसत 1131.1 मिलीमीटर रहा है।