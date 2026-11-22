रायपुर@संतराम साहू। CGPSC Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) में अध्यक्ष की कुर्सी ढाई महीने से खाली है, लेकिन सरकार अब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकी है। पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य के 8 सितंबर को कार्यकाल से मुक्त होने के बाद आयोग की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रभावित होने लगी हैं। राज्य सेवा परीक्षा-2025 के साक्षात्कार से लेकर नई भर्ती परीक्षाओं की तारीख तय करने और अंतिम चयन सूची जारी करने तक कई कामों पर अनिश्चितता का साया है।