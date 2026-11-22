CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। बिलासपुर-झारसुगुड़ा रेल लाइन पर चांपा स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 6 से 18 दिसंबर तक रायपुर से बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की ओर जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे की संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, इस दौरान रायपुर-कोरबा पैसेंजर और रायपुर-गेवरारोड मेमू सहित 13 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस सहित कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें बिलासपुर से ही चलेंगी या वहीं समाप्त होंगी। इसके अलावा 11 एक्सप्रेस ट्रेनें एक से नौ घंटे तक की देरी से रवाना होंगी।