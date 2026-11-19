रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 58213/58214 टिटलागढ़-बिलासपुर-टिटलागढ़ पैसेंजर को तीन दिनों के लिए रद्द किया गया है। यह ट्रेन 21, 24 और 26 दिसंबर 2026 को टिटलागढ़ और बिलासपुर दोनों ओर से नहीं चलेगी। इससे इन तारीखों में इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।