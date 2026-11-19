CG Breaking: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकती है।