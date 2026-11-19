CG Board Exam 2027: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम दिलाने के लिए सरकार अब उनकी अतिरिक्त तैयारी कराएगी। इसके लिए पहले तिमाही परीक्षा के परिणामों के आधार पर ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद बोर्ड परीक्षा से पहले उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।