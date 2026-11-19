CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ का असर प्रदेश के मौसम पर दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं, आसमान में बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की आशंका है।