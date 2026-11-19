छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ का असर प्रदेश के मौसम पर दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं, आसमान में बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की आशंका है।
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान का प्रभाव छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ने लगा है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को मौसम में ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम में इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग ने 20 और 21 नवंबर को बस्तर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। चक्रवात के प्रभाव से यहां बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। बारिश के साथ तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। बस्तर संभाग के अलावा मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी मौसम का असर दिखाई दे सकता है। यहां हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
राजधानी रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। 19 नवंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पिछले दो दिनों में राजधानी के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। आने वाले दिनों में चक्रवात के प्रभाव से मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है।
प्रदेश में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। तापमान की बात करें तो राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिला। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे साफ है कि प्रदेश के उत्तरी इलाकों में रात के समय ठंड बढ़ने लगी है। अब चक्रवात के प्रभाव से बारिश और बादलों की आवाजाही के बीच तापमान में और बदलाव हो सकता है।
20 और 21 नवंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। तेज हवाओं के कारण पेड़ों की कमजोर डालियां टूटने, अस्थायी ढांचों और होर्डिंग को नुकसान पहुंचने जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए।
नवंबर के दूसरे पखवाड़े में छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अब चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल और बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम में बदलाव के बाद आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि तापमान में कितना बदलाव होगा, यह बारिश और हवा की स्थिति पर निर्भर करेगा।
मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश और गरज-चमक के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
फिलहाल छत्तीसगढ़ में चक्रवात ‘अकवान’ के प्रभाव से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 20 और 21 नवंबर को बस्तर संभाग में भारी बारिश और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में अगले दो दिन प्रदेश के मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं।
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