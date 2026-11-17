मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने के कारण दिन के समय धूप निकलेगी। वहीं, सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड महसूस होगी। प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दूसरी ओर, रात का न्यूनतम तापमान 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहेगा। सुबह घर से निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो सकता है, लेकिन दोपहर में धूप निकलने के बाद मौसम गर्म महसूस होगा।