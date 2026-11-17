छत्तीसगढ़ में चक्रवात 'अकवान' को लेकर नया अपडेट (Photo Source- Patrika Create)
Cyclone Akwan: छत्तीसगढ़ में नवंबर के दूसरे पखवाड़े के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच अब एक बार फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ सकता है। मौसम में इस बदलाव के कारण प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 20 और 21 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। वहीं, मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसे में नवंबर के महीने में एक बार फिर लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने के कारण दिन के समय धूप निकलेगी। वहीं, सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड महसूस होगी। प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दूसरी ओर, रात का न्यूनतम तापमान 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहेगा। सुबह घर से निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो सकता है, लेकिन दोपहर में धूप निकलने के बाद मौसम गर्म महसूस होगा।
17 नवंबर 2026 को प्रदेश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अनुमान इस प्रकार है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दुर्ग में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री, जबकि राजनांदगांव में अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
पेंड्रा रोड में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, अंबिकापुर और सूरजपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जगदलपुर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
फिलहाल प्रदेश में बारिश को लेकर कोई खास संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने के कारण लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। आसमान साफ रहने और धूप निकलने से दिन का मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि, सुबह और रात के समय तापमान कम होने से हल्की ठंड महसूस होती रहेगी। मौसम में नमी और हवा के दबाव में होने वाले बदलाव के बीच फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज सामान्य रहने का अनुमान है।
मौसम में बदलाव की बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अकवान' को बताया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, यह चक्रवाती सिस्टम 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश और यनम के तटीय इलाकों के आसपास पहुंच सकता है। तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद इसके कमजोर होने और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान समुद्र से आने वाली नमी वाली हवाओं का असर आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से 20 और 21 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बस्तर संभाग के जिलों में इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं, मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी हिस्सों में भी मौसम बदल सकता है। इन क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव के कारण दिन के तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, बारिश का वास्तविक असर चक्रवाती सिस्टम की दिशा, उसकी गति और तीव्रता पर निर्भर करेगा।
छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम साफ रहने और धीरे-धीरे ठंड बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन 20 और 21 नवंबर को चक्रवात 'अकवान' के प्रभाव से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा। खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों को मौसम विभाग के नए अपडेट पर ध्यान देना चाहिए। बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए किसानों और आम लोगों को भी जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
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