आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संबंधित संस्था स्तर पर की जावेगी, संस्था में अध्यापन करा रहे विषय शिक्षकों को ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। प्रायोजना कार्य संबंधित संस्था स्तर पर ही विषय शिक्षक द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्याकंन संबंधित संस्था स्तर पर ही किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य के बाद अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि 31 जनवरी 2027 तक मण्डल पोर्टल पर करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद ऑनलाईन अंक प्रविष्टि एवं संशोधन के लिए पोर्टल खोलने पर प्रति दिवस प्रति संस्था राशि 1000 रुपए की दर से विलंब शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने पर संबंधित संस्था का पोर्टल दो दिन के लिए खोला जाएगा। विलंब शुल्क किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रा से वसूल नहीं किया जा सकता।