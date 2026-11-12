छत्तीसगढ़ में NMMS परीक्षा की तारीख बदली, अब 12 दिसंबर की जगह 3 जनवरी को होगा एग्जाम

माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से पहले NMMS परीक्षा 2026-27 के लिए 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। इसके लिए विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। हालांकि, अब जारी नए आदेश के अनुसार परीक्षा रविवार, 3 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने से विद्यार्थियों को तैयारी के लिए लगभग तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में छात्र अब इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल अपने कमजोर विषयों और परीक्षा के अभ्यास को बेहतर बनाने में कर सकते हैं।