छत्तीसगढ़ में NMMS परीक्षा की तारीख बदली, अब 12 दिसंबर की जगह 3 जनवरी को होगा एग्जाम

छत्तीसगढ़ में छात्रवृत्ति परीक्षा का शेड्यूल बदला (Photo Source- Patrika)
NMMS Exam Date Change: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने परीक्षा की निर्धारित तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 3 जनवरी 2027 कर दिया गया है। इस संबंध में मंडल ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
परीक्षा की तारीख में बदलाव का मुख्य कारण परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी दिक्कतें बताई गई हैं। दरअसल, 12 दिसंबर को ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) भी प्रस्तावित थी। ऐसे में एक ही दिन दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने से परीक्षा केंद्रों और कर्मचारियों की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। इसी को ध्यान में रखते हुए माशिमं ने NMMS परीक्षा की तारीख बदलने का फैसला लिया है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से पहले NMMS परीक्षा 2026-27 के लिए 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। इसके लिए विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। हालांकि, अब जारी नए आदेश के अनुसार परीक्षा रविवार, 3 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने से विद्यार्थियों को तैयारी के लिए लगभग तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में छात्र अब इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल अपने कमजोर विषयों और परीक्षा के अभ्यास को बेहतर बनाने में कर सकते हैं।
परीक्षा की तारीख में बदलाव के पीछे प्रमुख वजह CTET परीक्षा से होने वाला व्यवस्थागत टकराव है। जानकारी के मुताबिक, CBSE की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 12 और 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में NMMS परीक्षा भी आयोजित होनी थी। एक ही समय में प्रदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराने से कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती थीं।
इनमें परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, वीक्षकों की नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं शामिल थीं। यदि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित होतीं, तो केंद्रों और परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मचारियों की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। इसी स्थिति से बचने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने NMMS परीक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
इस वर्ष दुर्ग जिले से लगभग 5 हजार विद्यार्थी NMMS परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। जिले के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हासिल करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी की रणनीति बना सकेंगे। छात्रों की संख्या को देखते हुए परीक्षा का आयोजन सुचारु रूप से कराना भी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियां नए कार्यक्रम के अनुसार की जाएंगी।
राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 2,246 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। इसमें दुर्ग जिले के लिए 179 सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता मिलती है। दुर्ग जिले के लिए निर्धारित 179 सीटों के अलावा भी विद्यार्थियों के पास अवसर हो सकता है। यदि राज्य के दूसरे जिलों में निर्धारित कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं, तो मेरिट के आधार पर दुर्ग जिले के अतिरिक्त पात्र विद्यार्थियों को भी चयन का मौका मिल सकता है।
राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति यानी NMMS केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।
चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का लाभ मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आगे की शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है। साथ ही पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
NMMS परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अब अपनी तैयारी के साथ बदली हुई परीक्षा तारीख का ध्यान रखना होगा। पहले जहां परीक्षा 12 दिसंबर को होनी थी, वहीं अब इसके लिए 3 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को सलाह है कि वे माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करें।
परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र और अन्य दिशा-निर्देशों से संबंधित अपडेट के लिए भी मंडल की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर, परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने से छत्तीसगढ़ के हजारों विद्यार्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अब दुर्ग जिले के करीब 5 हजार विद्यार्थियों की नजर 3 जनवरी को होने वाली NMMS परीक्षा पर रहेगी।
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