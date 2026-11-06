भिलाई के फोम गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते लाखों के सोफे-गद्दे जलकर राख

फोम गोदाम में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bhilai Fire News: भिलाई के छावनी चौक स्थित जगदंबा फोम के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखे सोफे, गद्दे और फोम समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते गोदाम के अंदर रखा सामान जलने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्ष रूप से सामने आई जानकारी के अनुसार, गोदाम में बड़ी मात्रा में सोफे, गद्दे और फोम से बने अन्य सामान रखे हुए थे। अचानक आग लगने के बाद लपटों ने तेजी से सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। गोदाम में रखे फोम और गद्दे जैसे ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा सामान जलने लगा।
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला और बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि, गोदाम में फोम, गद्दे और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दमकल कर्मियों ने आग को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी रखा।
घटना की जानकारी मिलने पर छावनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
गोदाम में रखे सोफे, गद्दे और फोम के अन्य सामान आग की चपेट में आने से भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि, नुकसान का वास्तविक आकलन अभी सामने नहीं आया है। आग लगने के कारणों और कुल आर्थिक नुकसान की स्थिति जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट हो सकेगी।
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भिलाई
छत्तीसगढ़