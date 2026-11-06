भिलाई के फोम गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते लाखों के सोफे-गद्दे जलकर राख

प्रत्यक्ष रूप से सामने आई जानकारी के अनुसार, गोदाम में बड़ी मात्रा में सोफे, गद्दे और फोम से बने अन्य सामान रखे हुए थे। अचानक आग लगने के बाद लपटों ने तेजी से सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। गोदाम में रखे फोम और गद्दे जैसे ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा सामान जलने लगा।