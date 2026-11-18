घायल गाय अब भी धूप में सड़क किनारे तड़प रही थी। दिए गए नंबर पर जब डॉक्टर को फोन लगाया गया, तो उन्होंने कहा- ’’आप देवरी अस्पताल लेकर आ जाइए।’’ रिपोर्टर ने कहा- ’’हम राहगीर हैं, गाय की हालत चलने जैसी नहीं है, आप मौके पर किसी को भेजिए।’’ डॉक्टर का लापरवाह जवाब आया- ’’मैं तो अभी खरोरा में हूं, देवरी में नहीं आ सकता।’’ जब आग्रह किया गया कि अस्पताल के किसी स्टाफ या कंपाउंडर को मौके पर भिजवाएं, तो डॉक्टर बोले- ’’अच्छा, देखता हूं फोन करके…’’ और इसके बाद फोन कट गया। इसके बाद न कोई स्टाफ आया, न ही डॉक्टर का दोबारा कोई फोन आया।