चाहत पांडेय (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@हिमांशु शर्मा। Diva of Chhattisgarh 2026: राजधानी रायपुर में फैशन, ग्लैमर और प्रतिभा का शानदार संगम देखने को मिला। एसएस फाउंडेशन की ओर से आयोजित ‘दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2026’ सीजन-7 का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बिग बॉस फेम और बॉलीवुड अभिनेत्री चाहत पांडे (Bigg Boss Fame Chahat Pandey) सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने रैंप वॉक कर कार्यक्रम में ग्लैमर का तड़का लगाया। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मिस्टर, मिसेज और टीन सहित अन्य कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित हुई। टैलेंट के आधार पर जज ने विजेता घोषित किया।
आयोजक शिखा साहू ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को फैशन, एंटरटेनमेंट, रैंप वॉक और इंटरव्यू सहित कई राउंड से गुजरना पड़ा। करीब तीन महीने पहले ऑडिशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऑडिशन के जरिए 45 प्रतिभागियों का चयन करने के बाद ग्रैंड फिनाले के लिए प्रतिभागियों को तैयार किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों में से चारों कैटेगरी के विजेताओं का चयन किया गया। शिखा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा को पहचान दिला सकें।
टीन कैटेगरी
मिस कैटेगरी
मिसेज कैटेगरी
मिस्टर कैटेगरी
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