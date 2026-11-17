रायपुर@नारद योगी। Cyber Fraud: साइबर ठग हर साल लोगों का झांसा देने का तरीका बदल देते हैं। पिछले 11 माह में 500 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी हुई। इसमें मोबाइल हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ई-चालान, एपीके फाइल और ऑनलाइन ट्रेडिंग से भारी मुनाफा का झांसा दिया गया। ये पैटर्न पिछले दो साल से चल रहे हैं। ई-चालान के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठगी से बचाने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान भी चलाया था। इसके बावजूद कई लोग ठगों के झांसे आ रहे हैं।