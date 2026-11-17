रायपुर@नारद योगी। Deepak Tandon: वरिष्ठ आईपीएस पर दुष्कर्म की एफआईआर कराने वाली महिला से भी ठग दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन की बातचीत होती थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसका पता चला है। दीपक का कई सफेदपोशों और पुलिस अधिकारियों से भी संबंध रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि दीपक के खिलाफ पहले से ठगी, पैसा नहीं देने आदि की कई शिकायतें पुलिस के पास पहुंचती थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता था।