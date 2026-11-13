कपल्स को 2 घंटे के लिए किराए पर देता था कमरा, फिर लड़कियों को करता था ब्लैकमेल, आरोपी दीपक टंडन पर 6 केस दर्ज

दीपक के तीनों मोबाइल और उसकी पत्नी बरखा के मोबाइल में इससे जुड़ी कई वाट्सऐप चैटिंग, फोटो-वीडियो होने का पता चला है। बिलासपुर पुलिस ने तीनों मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। रायपुर पुलिस ने भी बरखा के मोबाइल को जब्त किया है। इसमें दीपक के अवैध कारोबार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी होने की चर्चा है। आरोपी ने ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ अन्य लोगों को भी अपने साथ रखा था। उनकी भूमिका को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है।