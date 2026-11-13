Chhattisgarh News: दीपावली खत्म, लेकिन सरकारी दफ्तरों में अब तक छुट्टी जैसा माहौल, सामने आई ये वजह!

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Government Employees Absent: दीपावली का त्योहार भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में अब तक छुट्टी जैसा माहौल है। त्योहार के बाद जहां आम जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है, वहीं सरकारी कार्यालयों में कामकाज की रफ्तार अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। कलेक्ट्रेट, तहसील सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहा है। अपनी समस्याओं और लंबित प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद लेकर दफ्तर पहुंच रहे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है।