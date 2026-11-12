छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का ऐलान, 14 दिसंबर से शुरू होगी कार्यवाही

दिसंबर में होने वाले इस सत्र को लेकर अब विधानसभा की तैयारियां शुरू होंगी। चार दिनों तक चलने वाली सदन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की भागीदारी रहेगी। सत्र की निर्धारित तारीखों के अनुसार, 14 दिसंबर से शुरू होने वाली कार्यवाही 17 दिसंबर तक चलेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी सूचना के बाद शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों, वित्तीय कार्यों और अन्य शासकीय एजेंडे से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार रहेगा।