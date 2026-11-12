छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का ऐलान, 14 दिसंबर से शुरू होगी कार्यवाही

छत्तीसगढ़ विधानसभा (photo Patrika)
Chhattisgarh Vidhansabha News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश की षष्ठम विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सदन में वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कामकाज भी संपादित किए जाएंगे।
विधानसभा सचिवालय द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी सूचना के मुताबिक, शीतकालीन सत्र सोमवार 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा। सत्र का समापन गुरुवार 17 दिसंबर को होगा। इस तरह चार दिवसीय सत्र के दौरान प्रतिदिन एक बैठक आयोजित की जाएगी। सत्र की अवधि और बैठकों की संख्या को लेकर विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक जानकारी जारी कर दी है।
शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में वित्तीय कार्यों के अलावा विभिन्न शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से निर्धारित विषयों को रखा जाएगा। वहीं, विधानसभा की निर्धारित बैठकों में विधायी और अन्य संसदीय प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
दिसंबर में होने वाले इस सत्र को लेकर अब विधानसभा की तैयारियां शुरू होंगी। चार दिनों तक चलने वाली सदन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की भागीदारी रहेगी। सत्र की निर्धारित तारीखों के अनुसार, 14 दिसंबर से शुरू होने वाली कार्यवाही 17 दिसंबर तक चलेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी सूचना के बाद शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों, वित्तीय कार्यों और अन्य शासकीय एजेंडे से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार रहेगा।
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