Holiday: रायपुर में 20 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

स्थानीय अवकाश की घोषणा के बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने जरूरी सरकारी काम की योजना पहले से बनानी होगी। राजस्व, प्रशासनिक और अन्य शासकीय कार्यालयों से जुड़े काम कराने के लिए 20 नवंबर से पहले या अवकाश के बाद कार्यालय पहुंचना बेहतर रहेगा। गौरतलब है कि देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पर्व है। मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और विवाह सहित मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसी धार्मिक महत्व को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है।