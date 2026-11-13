Holiday: रायपुर में 20 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

20 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान (Photo Patrika)
Holiday: देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर रायपुर जिला प्रशासन ने 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इस छुट्टी का लाभ जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। प्रशासन ने अवकाश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की हैं। ऐसे में सरकारी कार्यालयों में काम कराने जाने वाले लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि 20 नवंबर को कहां छुट्टी रहेगी और कहां सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा।
कलेक्ट्रेट से जारी आदेश के अनुसार, देवउठनी एकादशी के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश रायपुर जिले के निर्धारित क्षेत्रों में ही प्रभावी रहेगा। रायपुर शहर और नवा रायपुर अटल नगर को इस अवकाश से अलग रखा गया है। इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर जिले के शेष ग्रामीण और अन्य इलाकों में स्थित सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसमें आरंग, अभनपुर और तिल्दा सहित जिले के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
नवा रायपुर अटल नगर और रायपुर शहर (राजधानी) की सीमा के भीतर स्थित सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं में इस दिन सामान्य दिनों की तरह कामकाज जारी रहेगा। इन दोनों शहरी क्षेत्रों को छोड़कर रायपुर जिले के शेष सभी ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों (जैसे आरंग, अभनपुर, तिल्दा आदि) में स्थित समस्त सरकारी दफ्तर और संस्थान 20 नवंबर को पूर्णतः बंद रहेंगे। ऐसे में यदि आपको ग्रामीण क्षेत्रों के किसी सरकारी कार्यालय से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो 20 नवंबर से पहले या बाद की योजना बनाना बेहतर रहेगा।
स्थानीय अवकाश की घोषणा के बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने जरूरी सरकारी काम की योजना पहले से बनानी होगी। राजस्व, प्रशासनिक और अन्य शासकीय कार्यालयों से जुड़े काम कराने के लिए 20 नवंबर से पहले या अवकाश के बाद कार्यालय पहुंचना बेहतर रहेगा। गौरतलब है कि देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पर्व है। मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और विवाह सहित मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसी धार्मिक महत्व को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
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