छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED को बड़ी कामयाबी, सालों से फरार आरोपी विकास अग्रवाल दुबई में गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई (Photo Source- Patrika File Photo)
Vikas Agrawal Arrest: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया है। अब उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, वह शराब सिंडिकेट में वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जांच एजेंसी को संदेह है कि शराब कारोबार से जुड़े अवैध कमीशन की रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उसकी अहम भूमिका थी।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, विकास अग्रवाल कथित शराब सिंडिकेट का अहम वित्तीय मैनेजर था। उस पर आरोप है कि वह डिस्टिलरी और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन वसूलने का काम करता था। इसके बाद यह रकम अनवर ढेबर तक पहुंचाई जाती थी। जांच एजेंसी इस मामले में विकास अग्रवाल की भूमिका को महत्वपूर्ण मान रही है।
ईडी को आशंका है कि शराब कारोबार से जुड़े कथित अवैध लेन-देन और कमीशन के नेटवर्क में उसकी अहम भागीदारी थी। इसी वजह से एजेंसी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। हालांकि, ये सभी आरोप जांच एजेंसी के दावों पर आधारित हैं। मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
विकास अग्रवाल लंबे समय से जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर था। उसकी तलाश में एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही थीं। अब दुबई में गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। UAE के अधिकारियों की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगी।
इसके तहत आवश्यक कानूनी और कूटनीतिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। भारत लाए जाने के बाद जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं। जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि कथित शराब सिंडिकेट में उसकी क्या भूमिका थी और अवैध कमीशन के लेन-देन में किन लोगों की भागीदारी थी।
छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला राज्य के चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। दर्ज एफआईआर में 3200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का जिक्र किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब कारोबार से जुड़े एक कथित सिंडिकेट के जरिए अवैध कमीशन वसूली और वित्तीय लेन-देन का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इस मामले में शराब की आपूर्ति, डिस्टिलरी, FL-10A लाइसेंसधारियों और आबकारी व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।
इस मामले में दर्ज एफआईआर में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसियां कथित सिंडिकेट के काम करने के तरीके, वित्तीय लेन-देन और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। ईडी की जांच का एक प्रमुख हिस्सा कथित अवैध कमीशन के पैसों का पता लगाना है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क से जुटाई गई रकम कहां-कहां इस्तेमाल की गई और इसमें किन लोगों को लाभ मिला।
दुबई में विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले की जांच में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी उसे कथित वित्तीय नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। भारत प्रत्यर्पण के बाद उससे पूछताछ में कमीशन की वसूली, रकम के लेन-देन और सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया विकास अग्रवाल को कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर भारत लाने की है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि पूछताछ में जांच एजेंसियों को कौन-कौन से नए तथ्य मिलते हैं।
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