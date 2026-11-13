छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED को बड़ी कामयाबी, सालों से फरार आरोपी विकास अग्रवाल दुबई में गिरफ्तार

दुबई में विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले की जांच में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी उसे कथित वित्तीय नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। भारत प्रत्यर्पण के बाद उससे पूछताछ में कमीशन की वसूली, रकम के लेन-देन और सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया विकास अग्रवाल को कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर भारत लाने की है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि पूछताछ में जांच एजेंसियों को कौन-कौन से नए तथ्य मिलते हैं।