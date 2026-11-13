Mahadev Betting Case: रायपुर में CBI की Raid! सट्टा नेटवर्क से जुड़े मोहित सोमानी के घर तलाशी जारी

Mahadev Betting Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। मामले के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छापेमारी की है। सीबीआई ने शहर के समता कॉलोनी इलाके में सट्टा नेटवर्क से जुड़े आरोपी मोहित सोमानी के निवास पर दबिश देकर तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सौरभ चंद्राकर से जुड़े इनपुट मिलने के बाद की गई है। जांच एजेंसी इस मामले में सट्टेबाजी के नेटवर्क, लेन-देन और डिजिटल सबूतों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।