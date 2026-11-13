Raipur Fire News: रायपुर में आधी रात को धधकी पॉलीमर फैक्ट्री, सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Raipur Fire News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार देर रात गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील पॉलीमर सामग्री होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और ऊंची लपटें उठने लगीं। सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी रात घटनास्थल पर रहकर आग बुझाने के अभियान की निगरानी की। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की, जिसके बाद सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका।