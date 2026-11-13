Raipur Fire News: रायपुर में आधी रात को धधकी पॉलीमर फैक्ट्री, सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Raipur Fire News: रायपुर में आधी रात को धधकी पॉलीमर फैक्ट्री(photo-patrika)
Raipur Fire News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार देर रात गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील पॉलीमर सामग्री होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और ऊंची लपटें उठने लगीं। सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी रात घटनास्थल पर रहकर आग बुझाने के अभियान की निगरानी की। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की, जिसके बाद सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका।
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार देर रात भनपुरी स्थित गजराज पॉलीमर इंडस्ट्री से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते फैक्ट्री में आग की ऊंची-ऊंची लपटें दिखाई देने लगीं। आग की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों और फैक्ट्री कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। पॉलीमर फैक्ट्री होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और दमकल विभाग की टीम सक्रिय हो गई।
हादसे की खबर मिलते ही रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ एसडीएम नभसिंह कोसले, तहसीलदार राममूर्ति दीवान सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के अभियान की निगरानी की। अधिकारियों को जरूरी संसाधनों और व्यवस्थाओं को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
फैक्ट्री के भीतर ज्वलनशील पॉलीमर सामग्री मौजूद होने के कारण दमकल कर्मियों के लिए आग बुझाना चुनौतीपूर्ण रहा। आग की लपटें लगातार उठ रही थीं। ऐसे में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को अभियान में लगाया गया। दमकल कर्मियों ने रातभर पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश की। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर रहकर पानी के टैंकरों और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। कोशिश की गई कि आग आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों तक न फैले।
आग की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और जिला प्रशासन की टीम पूरी रात घटनास्थल पर मौजूद रही। दमकल विभाग के कर्मचारियों की लगातार मेहनत और प्रशासन की निगरानी के बाद सुबह तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग बुझने और स्थिति नियंत्रण में आने की पुष्टि के बाद ही कलेक्टर और अन्य अधिकारी सुबह घटनास्थल से वापस लौटे। इस दौरान दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने के अभियान में जुटी रही।
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