गोबरा नवापारा में ड्राइवरों की आर-पार की लड़ाई, सुरक्षा कानून और आयोग समेत 3 मांगों पर आंदोलन

संगठन के मुताबिक, इससे पहले 25 अक्टूबर 2025 को भी प्रदेशभर में वाहन चालकों ने आंदोलन किया था। उस समय मुख्यमंत्री के आग्रह पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 6 नवंबर 2025 को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में परिवहन आयुक्त और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन और राज्य समिति के सामने छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, संगठन का दावा है कि करीब एक साल बीतने के बाद भी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इसी वजह से वाहन चालकों में नाराजगी बढ़ गई है।