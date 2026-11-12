रायपुर में छठ पूजा की तैयारी शुरू, 13 नवंबर को नहाय-खाय और 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा समापन

विनोद जैन/Chhath Puja: रायपुर में लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। चार दिनों तक चलने वाला यह पवित्र पर्व 13 नवंबर शुक्रवार से शुरू होगा। इसकी शुरुआत नहाय-खाय की परंपरा के साथ होगी। वहीं, 16 नवंबर सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा। छठ पूजा के दौरान रायपुर के त्रिवेणी संगम स्थित नेहरू घाट और घठोरिया पारा के छठ घाट पर विशेष आयोजन होंगे। दोनों घाटों के बीच करीब 100 मीटर की दूरी है। यहां व्रती महिलाएं और पुरुष भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगे। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।