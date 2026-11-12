छत्तीसगढ़ में मौसम ने लिया यू-टर्न, पश्चिमी विक्षोभ से बदली हवाओं की दिशा, IMD ने तापमान को लेकर दिया नया अपडेट

छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज (Photo Source- Patrika Create)
CG Weather Cold: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आने वाली हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ है। इसका असर न्यूनतम तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल रात के तापमान में लगातार गिरावट का दौर थम गया है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है।
दिवाली के आसपास से ही प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगा था। खासकर रात और सुबह के समय लोगों को ठंड महसूस होने लगी थी। उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण कई इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा था। हालांकि, अब मौसम में आए बदलाव के बाद ठंड बढ़ने की रफ्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है।
मौसम में बदलाव की प्रमुख वजह पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव माना जा रहा है। इसके चलते प्रदेश में आने वाली हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ है। इससे पहले उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रही थीं। इन हवाओं के कारण रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी।
अब हवाओं का रुख बदलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा की दिशा में होने वाला बदलाव रात के तापमान को प्रभावित करता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो प्रदेश में अंबिकापुर सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवंबर की शुरुआत से ही सरगुजा संभाग समेत प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड का असर बढ़ने लगा था। रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह के समय भी ठंड महसूस की जा रही थी। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि, अब तापमान में गिरावट की गति धीमी होने से फिलहाल ठंड के तेजी से बढ़ने की संभावना कम है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर पारे में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है। यानी प्रदेश में फिलहाल रात के तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहने के आसार नहीं हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ठंड पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नवंबर के महीने में रात और सुबह के समय ठंड का एहसास बना रह सकता है। मौसम की स्थिति और हवाओं की दिशा के अनुसार तापमान में आगे भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर कमजोर पड़ने और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट फिलहाल थम गई है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को तापमान में बड़े बदलाव के बजाय हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, सुबह और रात के समय सावधानी बरतना जरूरी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को बदलते मौसम में ठंड से बचाव करना चाहिए।
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