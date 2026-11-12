छत्तीसगढ़ में मौसम ने लिया यू-टर्न, पश्चिमी विक्षोभ से बदली हवाओं की दिशा, IMD ने तापमान को लेकर दिया नया अपडेट

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो प्रदेश में अंबिकापुर सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवंबर की शुरुआत से ही सरगुजा संभाग समेत प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड का असर बढ़ने लगा था। रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह के समय भी ठंड महसूस की जा रही थी। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि, अब तापमान में गिरावट की गति धीमी होने से फिलहाल ठंड के तेजी से बढ़ने की संभावना कम है।