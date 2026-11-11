CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन नहीं बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया अपडेट

ठंड को लेकर मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में नवंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास अभी भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी या फिर मौसम फिलहाल ऐसा ही बना रहेगा? मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में भी फिलहाल विशेष उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश या किसी अन्य मौसमी गतिविधि को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को सुबह-शाम हल्की ठंड और दोपहर में सामान्य गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे महसूस होने लगा है। खासकर सरगुजा संभाग के इलाकों में रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर रात ठंड का अहसास बढ़ रहा है। हाल ही में दर्ज तापमान के अनुसार, अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 12.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और जगदलपुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के उत्तरी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है।
एक तरफ रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिली है। प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात करें तो दुर्ग में सबसे ज्यादा 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री और रायपुर में करीब 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा।दोपहर के समय धूप निकलने से मौसम गर्म बना हुआ है। हालांकि शाम होते ही तापमान में गिरावट आने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है। यही वजह है कि फिलहाल प्रदेश में दिन और रात के मौसम में अंतर देखने को मिल रहा है।
राजधानी रायपुर में 11 नवंबर को आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शहर में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिनभर धूप खिलने से दोपहर में हल्की गर्मी महसूस होगी। वहीं शाम और रात के समय तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना बना रहेगा। राजधानी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक साफ मौसम का आनंद लेने का मौका मिलेगा।
11 नवंबर 2026 को प्रदेश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का संभावित पूर्वानुमान इस प्रकार है।
शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
रायपुर 30°C 17°C
बिलासपुर 29°C 16°C
दुर्ग 29-31°C 16°C
राजनांदगांव 28°C 15°C
पेंड्रा रोड 26°C 14°C
अंबिकापुर 29°C 12°C
सूरजपुर 28°C 12°C
जगदलपुर 28°C 14°C
इन संभावित आंकड़ों के मुताबिक, अंबिकापुर और सूरजपुर में रात के समय सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है। वहीं रायपुर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले पांच दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने का अनुमान है। किसी भी जिले के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान या अन्य मौसमी गतिविधि को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इससे किसानों, आम लोगों और बाहर निकलकर काम करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नवंबर का महीना आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश में ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना रहती है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। ऐसे में अभी कड़ाके की ठंड का इंतजार करना होगा। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में रात का तापमान कम होने से ठंड का असर दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगले पांच दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। सुबह और रात में हल्की ठंड, दोपहर में धूप और बारिश से राहत बनी रहेगी।
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