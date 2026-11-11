CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन नहीं बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया अपडेट

छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे महसूस होने लगा है। खासकर सरगुजा संभाग के इलाकों में रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर रात ठंड का अहसास बढ़ रहा है। हाल ही में दर्ज तापमान के अनुसार, अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 12.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और जगदलपुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के उत्तरी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है।