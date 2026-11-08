छत्तीसगढ़ में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 10 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानिए अगले 3 दिन का मौसम

प्रदेश में आसमान साफ रहने के कारण मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध देखने को मिल रही है। वहीं, रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंडक बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। दिन के समय अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी दोपहर में लोगों को अभी गर्मी का अहसास हो सकता है, लेकिन सुबह और रात का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। मौसम के इस दोहरे मिजाज के कारण लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस होगा।