छत्तीसगढ़ में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 10 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानिए अगले 3 दिन का मौसम

दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के साथ ही अब ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। दिन के समय भले ही तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रात होते ही मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में सुबह और देर रात घर से बाहर निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की और कमी आने की संभावना है। ऐसे में दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ सकता है।
प्रदेश में आसमान साफ रहने के कारण मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध देखने को मिल रही है। वहीं, रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंडक बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। दिन के समय अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी दोपहर में लोगों को अभी गर्मी का अहसास हो सकता है, लेकिन सुबह और रात का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। मौसम के इस दोहरे मिजाज के कारण लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस होगा।
प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड का प्रभाव राजधानी और मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तरी सीमा से लगे जिलों के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इससे साफ है कि प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में इन इलाकों में रात के समय ठंड और बढ़ सकती है। वहीं, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट होने की संभावना है।
मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं हैं, जबकि रात के न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। मौसम में किसी बड़े सिस्टम या तूफानी गतिविधि के अभाव में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। नवंबर के दूसरे सप्ताह से सुबह और रात के समय ठंडक ज्यादा महसूस हो सकती है।
मौसम के पुराने आंकड़ों के अनुसार, नवंबर के अंत तक राजधानी रायपुर में रात का तापमान सामान्य रूप से 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में रायपुर के लोगों को भी सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है। फिलहाल राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसमें धीरे-धीरे गिरावट आने के साथ ही सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। खासकर सुबह जल्दी काम पर जाने वाले लोगों और देर रात तक बाहर रहने वालों को ठंड से बचाव की जरूरत पड़ सकती है।
नवंबर महीने में रायपुर के मौसम का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। उपलब्ध पुराने मौसम रिकॉर्ड के अनुसार, 2 नवंबर 1935 को राजधानी में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं, 22 नवंबर 1883 को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बारिश के लिहाज से भी नवंबर में रायपुर में कई पुराने रिकॉर्ड दर्ज हैं। 2 नवंबर 1930 को एक दिन में सर्वाधिक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं, नवंबर महीने में सर्वाधिक मासिक वर्षा का रिकॉर्ड वर्ष 1924 के नाम है। उस साल कुल 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद अब ठंड का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। दिन में तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास रहने से गर्मी का हल्का अहसास बना रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ेगी। अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है। नवंबर के अंत तक राजधानी रायपुर का पारा 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी।
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